Wall Street : la correction traîne en longueur

17/12/2018 | 16:37

Wall Street a ouvert en baisse lundi matin suite à son repli déjà marqué de vendredi, dans un contexte de craintes de voir la Fed continuer à relever ses taux malgré le ralentissement de la croissance.



Une demi-heure après l'ouverture, le Dow Jones lâche encore 0,8% à 23.912,3 points, tandis que le Nasdaq cède 0,7% à 6864,7 points.



Wall Street s'était enfoncée tout au long de la séance de vendredi, pour finir au plus bas du jour.



'Les trois grands indices américains avaient fini par entrer en territoire de correction vendredi, une première depuis mars 2016', notent les équipes de Wells Fargo Advisors.



Pour mémoire, une situation de correction sur un actif ou un indice correspond à un recul de plus de 10% par rapport à ses récents plus hauts.



'L'appétit pour le risque des investisseurs est calmé par les craintes d'un ralentissement économique mondial et par les développements actuels concernant le commerce mondial', explique Wells Fargo.



Sur le plan macroéconomique, l'indice Empire State de la Fed de New York a d'ailleurs fortement baissé ce mois-ci pour s'établir à 10,9, après 23,30 en novembre, alors que les économistes n'anticipaient en moyenne qu'une chute de cet indice vers 20,1.



La prudence devrait donc rester de mise d'ici aux annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui devrait officialiser mercredi une nouvelle hausse de 25 points de base de ses taux directeurs.



Sur le plan des valeurs, Johnson & Johnson poursuit son repli (-3%) après avoir décroché de 10% vendredi suite à des informations laissant penser que le géant de la santé savait que son talc pour bébés était susceptible de contenir de l'amiante.



Oracle (-0,1%) et Nike (-2,4%) perdent du terrain avant la parution de leurs résultats trimestriels cette semaine.



