Wall Street : la cote joue aux montagnes russes

11/03/2020 | 17:09

Wall Street a ouvert en forte baisse jeudi matin, prolongeant sa baisse des derniers jours, les investisseurs hésitant à se remettre à acheter des actions alors que la crise du coronavirus continue de battre son plein.



A la mi-journée, le Dow Jones décroche de 4,3% à 23.945,8 points, après avoir enfoncé successivement les 25.000 et 24.000 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 3,5% à 8049 points.



Les marchés d'actions américains avaient rebondi de presque 5% hier, un redressement favorisé par la promesse de mesures de soutien à l'économie faite par le président Donald Trump.



Après l'enthousiasme de la veille, c'est un certain scepticisme qui l'emporte aujourd'hui.



'Nous pensons que la récente liquidation du marché n'est probablement pas terminée et que d'autres périodes difficiles pourraient se présenter', avertissent ainsi les équipes d'Unigestion.



'Si les valorisations sont devenues plus attrayantes pour les actifs orientés vers la croissance, nous pensons que de nouvelles révisions à la baisse sont à prévoir, à mesure que les investisseurs obtiennent davantage de données sur l'impact du virus et les retombées de l'effondrement des prix du pétrole sur les producteurs et les raffineurs', previent le spécialiste des investissements alternatifs.



Le baril de pétrole rechute de 3,5% suite à la forte hausse des stocks hebdomadaires de pétrole qui font un bond d'environ 7,7 millions de barils, selon l'EIA, ce qui déjoue l'anticipation d'une baisse.



Plus préoccupant, l'indice VIX de volatilité du CBOE - souvent qualifié de 'baromètre de la peur' - continue d'évoluer à des niveaux comparables à ceux de la crise financière de 2008.



Les investisseurs n'accordent plus tellement d'attention aux chiffres économiques et les prix à la consommation parus dans la matinée ont été accueillis dans l'indifférence générale.



Il faut dire qu'il n'ont que faiblement augmenté au mois de février (+0,1%), la hausse des prix du logement et de l'alimentation ayant été absorbée par le repli des coûts de l'énergie.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.