Wall Street : la cote replonge, niveau de stress panique

16/03/2020 | 16:15

La Bourse de New York est repartie en forte baisse lundi matin, les inquiétudes sur les répercussions du coronavirus s'intensifiant malgré la série de mesures prises par la Réserve fédérale.



En fin de matinée, le Dow Jones limite son repli à 7,5% à 21.435,9 points, après avoir chuté de près de 12%, un décrochage qui avait entraîné le déclenchement des fameux mécanismes de coupe circuit'.



Le Nasdaq cède lui aussi 7,5% à 7288,4 points.



La Fed a dévoilé dimanche de nouvelles mesures exceptionnelles de soutien aux marchés, prévoyant un retour à une politique de taux zéro et la reprise d'un programme de rachat d'actifs de 700 milliards de dollars.



Mais la cote reste plombée par la persistance de la crainte d'une récession de l'économie mondiale, confirmée par les nombreux avertissements lancés depuis quelques jours par les sociétés cotées.



'L'incertitude entourant la situation du COVID-19 restera avec nous pendant un certain temps et entraînera l'économie mondiale dans une récession', assure aujourd'hui Guilhem Savry, le responsable de la gestion macroéconomique chez Unigestion.



'Devant tant d'inconnus, le meilleur moyen de faire face à la situation est de dérisquer les portefeuilles', ajoute-t-il.



Les marchés semblent désormais intégrer une dépression de 5% sur le seul deuxième trimestre et une récession de toutes les économies occidentales pour l'ensemble de l'année en cours.



Plus inquiétant encore, l'effondrement de 13% du pétrole vers 27 dollars à New York vient entériner le scénario d'une récession longue, s'étendant sur plusieurs trimestres à l'échelle planétaire



Autre élément préoccupant, le 'VIX' bondit de 30% vers 76 points, ce qui trahit clairement un niveau de stress panique à Wall Street.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.