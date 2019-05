Wall Street : la courbe des taux continue de s'aplatir

29/05/2019 | 15:17

La Bourse de New York devrait débuter en recul mercredi matin, l'évolution de la courbe des taux continuant de peser sur les marchés d'actions.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 abandonnent entre 0,7% et 0,8%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Wall Street avait perdu confiance mardi et abandonnait près de 1% au coup de cloche final, le Dow Jones s'étant même un moment dirigé vers la zone cruciale des 25.220 points.



'Un enfoncement de ce niveau validerait la formation d'une configuration en épaule-tête-épaule, accroissant la probabilité d'une nouvelle vague de correction', prévient-on ce matin chez IG.



Sur le marché obligataire, les signes d'inversion de la courbe des taux se multiplient, avec un taux d'intérêt sur la dette des Etats-Unis à 10 ans désormais revenu à de nouveaux plus bas, autour de 2,22%.



L'écart avec le taux des emprunts à deux ans (2,12%) est désormais de l'ordre de 10 points de base, un phénomène considéré par certains oracles comme le signal d'une possible entrée en récession.



Plus prosaïquement, il semble que les craintes qui entourent la vigueur de la croissance mondiale sur fond de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine poussent les opérateurs à se reporter sur le compartiment obligataire.



Ce report vers les valeurs refuge ne profite en revanche pas au pétrole, qui décroche de presque 3% à 57,4 dollars, toujours sur fond de frictions commerciales entres les Etats-Unis et la Chine.



