Wall Street : la crainte d'une nouvelle récession

14/08/2019 | 15:24

Après son rebond de la veille, Wall Street devrait repartir à la baisse mercredi matin, l'inversion de la courbe des rendements obligataires faisant craindre une prochaine récession.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains abandonnent autour de 1,5%, signe avant-coureur d'un net repli à l'ouverture.



La courbe des rendements des obligations du Trésor américain s'est inversée mercredi, le taux des obligations à 10 ans étant désormais inférieur à celui des emprunts à deux ans.



Par le passé, l'inversion de la courbe des taux s'est souvent avérée être un bon indicateur du risque de récession.



'Selon le consensus, la probabilité d'une récession d'ici au premier trimestre 2020 a grimpé', mettent en garde ce matin les équipes du courtier américain Jefferies.



Pour les investisseurs, le timing de la prochaine récession constitue une question importante car il déterminera le moment où il conviendra de se détourner des actifs à risque, comme les actions, pour privilégier des valeurs refuges ou des titres jugés plus défensifs.



Les autres grandes places européennes dégringolent également, Londres et Francfort perdant respectivement 1,2% et 1,9%, alors que les craintes de récession n'épargnent ni le Royaume-Uni ni l'Allemagne.



Reflet de la fébrilité des marchés, l'indice de volatilité VIX du CBOE bondit actuellement de plus de 15% et revient non loin de ses plus hauts du début du mois.



L'or confirme lui sa bonne santé, progressant de 0,7% à 1525,5 dollars l'once.



Les cours du pétrole perdent, eux, du terrain, avec un brut léger américain en baisse de 3% à 55,4 dollars le baril.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.