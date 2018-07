Wall Street : la croissance rassure, les résultats moins

27/07/2018 | 15:09

Wall Street devrait ouvrir la dernière séance de la semaine en petite hausse, la publication des chiffres de la croissance américaine au deuxième trimestre, un peu meilleurs que prévu, soutenant la tendance après une série de résultats sans grand éclat.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les principaux indices américains sont stables, voire en modeste progression, annonçant un début de séance légèrement positif.



Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a augmenté de 4,1% au troisième trimestre en rythme annualisé, à en croire la toute première estimation publiée par le Département du Commerce.



A titre de comparaison, le consensus visait une croissance de l'ordre de 4%.



D'après Washington, l'activité a été dopée par les dépenses de consommation, les exportations, les investissements étrangers et les dépenses fédérales et locales.



Ces signaux encourageants éclipsent les inquiétudes suscitées par une vague de résultats plutôt décevante ce matin.



ExxonMobil a ainsi manqué le consensus au deuxième trimestre, tandis que Colgate-Palmolive n'a dévoilé que des performances en ligne avec les attentes.



Quant à Merck, il n'a que timidement relevé ses prévisions malgré le succès croissant de l'anti-cancéreux Keytruda.



Heureusement, Amazon a fait état hier d'une hausse spectaculaire de ses profits, puisque deux fois supérieure aux anticipations, à la faveur d'un chiffre d'affaire qui bondit de 39% à presque 53 milliards de dollars.



Le géant du commerce en ligne était attendu en hausse de ce matin après ces chiffres.



