Wall Street : la débâcle se poursuit, MM200 enfoncée, Or +3%

11/10/2018 | 23:59

Seconde séance de 'sell-off' avec un scénario assez comparable où les pertes se creusent subitement à la mi-séance puis de nouveau peu avant le coup de cloche final.



L'indice Dow a perdu 2,13%, à 25.050 (avec 30/30 valeurs en repli) après avoir plongé de -700Pts vers 20H45 sur un emballement algorithmique de -300Pts en 5 minutes (test des 24.900): il chute de -1.300Pts en 48H et de -1.900Pts depuis le record du 3 octobre.

Le S&P 500 chute de -2,06% (90% de replis) mais ce que les chartistes retiendront, c'est que la moyenne mobile à 200 bourses a été enfoncée pour la 1ère fois depuis 577 séances, c'est à dire depuis un certain 25 juin 2016, un lendemain de Brexit.

Mais le 'S&P' n'avait alors passé que 48H sous MM200, qu'en sera t'il cette fois-ci ?

Le 'VIX', l'indice du stress qui lui est associé a fait une nouvelle embardée à la hausse de +13,5% vers 26 (et même 28,8 en séance), soit un doublement en une semaine.

Enfin, le NASDAQ lâche -1,25% (à 7.330) mais cet écart peu spectaculaire suffit à placer l'indice des valeurs de croissance en 'territoire de correction' avec -10% par rapport à ses récents sommets (8.100Pts).



Cette séance a également été marquée par une lourde rechute du pétrole (-3% vers 71$) sur le NYMEX, suite à une hausse de +6Mns de baril des stocks de brut... mais il est tout de même surprenant que les spécialistes évacuent aussi facilement l'impact du cyclone Michael qui a littéralement noyé toute la cote ouest de la Floride et perturbé l'extraction dans le Golfe du Mexique durant une semaine, puis les raffineries situées dans la zone.



L'autre surprise, c'est la lourde chute d'une valeur défensive par excellence: Pfizer finit même lanterne rouge du Dow Jones avec -3,8%, devant Exxon Mobil avec -3,45% et Chevron avec -3,40%.



Dans un océan de valeurs en repli, alors que 11 secteurs sur 11 ont fini dans le rouge, les valeurs minières ont largement surperformé, notamment Newmont Minings avec +7% et Freeport-McMoran Copper & Gold Inc avec +3,60%.



Du côté des valeurs financières, on remarquait Jefferies Financial Group en replie de -6,6%, Morgan Stanley -2,5%, E-Trade -2,6%.



Le marché est passé en 'risk-off' et le rendement de T-Bonds s'est nettement détendu au fil des heures, à mesure que la fébrilité s'emparait des actions et du pétrole: le T-Bond 2028 finit en repli de -8Pts de base à 3,145%.

Les chiffres de l'inflation rassurent un peu outre Atlantique: l'indice des prix à la consommation (CPI) ne progresse que de +0,1% en rythme séquentiel le mois dernier, une variation inférieure à ce qu'anticipaient en moyenne les économistes (+0,2%).



L'inflation 'core' est aussi ressortie à +0,1% en septembre, un chiffre là aussi sous un consensus de +0,2%. En rythme annuel, l'indice des prix a augmenté de 2,3% en données brutes et de 2,2% hors éléments volatils le mois dernier (contre des consensus respectifs de 2,4% et 2,3%).



L'autre actif refuge -l'or- qui n'avait pas bénéficié du moindre appétit au cours des 5 précédentes séance de repli de Wall Street, s'est réveillé à la mi-journée et grimpe de près de +3% à 1.225$/Oz.







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.