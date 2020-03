Wall Street : la débandade boursière ne s'arrête plus

06/03/2020 | 17:26

La semaine boursière américaine - qui avait débuté par un spectaculaire rebond lundi - devrait s'achever par un nouvel avis de tempête vendredi, les investisseurs reprenant le mouvement de ventes massives qu'il avaient entamé la semaine passée.



Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones parvient à limiter ses pertes mais accuse encore un repli de plus de 1,5% à 25.715,4 points. Le S&P 500 perd, lui, 2,1% tandis que le Nasdaq Composite recule de 2% à 8559,7 points.



Ce nouveau coup de bambou ne puise pas son explication dans l'actualité du jour, mais plutôt dans la rapide propagation du Covid-19 et dans la perspective d'un éventuel retour en récession de l'économie mondiale.



Dans ce contexte de panique, l'indice de volatilité VIX du CBOE grimpe encore de 11% pour dépasser le seuil des 44 points.



Les signaux d'alarme viennent aussi du marché obligataire américain, où le rendement de l'emprunt à 10 ans se tasse encore un peu plus pour désormais atteindre 0.7640%.



Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de BofA évoquent une véritable situation de 'crash' qui a vu les marchés boursiers internationaux perdre 9.000 milliards de dollars de capitalisation en neuf jours à peine, soit l'équivalent des deux-tiers du PIB de la Chine.



Même les bons chiffres de l'emploi américain publiés dans la matinée, qui témoignent pourtant de fortes créations de postes aux Etats-Unis, n'ont pas trouvé grâce aux yeux des intervenants de marché.



Face à cette débandade boursière, quelque stratèges continuent néanmoins d'afficher leur confiance sur le long terme, rappelant que les actions restent attractives par rapport aux obligations.



'Nous recommandons de rester prudents sur les actions à court terme mais de se repositionner sur des signaux d'accalmie de l'épidémie du coronavirus - d'ici la fin du mois si tout va bien - d'autant que les mesures de soutien favoriseront un rebond économique d'ici l'été', assurent les équipes de Generali Investments.



