Wall Street : la déception JPMorgan vite effacée

15/01/2019 | 16:50

La Bourse de New York a débuté en hausse mardi, visiblement peu sensible aux résultats moins bons que prévu publiés dans la matinée par le géant bancaire JPMorgan.



Près d'une heure après le début des échanges, l'indice Dow Jones grappille ainsi 0,1% à 23.931,8 points. Le S&P 500 - plus large - progresse de son côté de 0,5% à 2596 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 1,1% à 6980,5 points.



Plus forte baisse du Dow, JPMorgan Chase, la première banque américaine, rétrocède 1,7% après la publication de ses résultats trimestriels, certes en hausse mais inférieurs aux attentes.



A cette déception s'ajoute la publication relativement terne de Wells Fargo - le géant californien du crédit immobilier - qui cède lui près de 3% après avoir fait état d'une baisse de son bénéfice trimestriel.



Ces deux éléments ne sont pas compensés par les statistiques du jour.



L'indice Empire State de la Fed de New York a en effet chuté en janvier pour s'établir à 3,9, après 11,5 en décembre, alors que le consensus anticipait au contraire une progression.



Les prix à la production se sont, eux, contractés de 0,2% en décembre, selon le Département du Travail, là où les économistes attendaient en moyenne un repli de 0,1%.



Pour les équipes de Fidelity International, les investisseurs pourraient cependant décider d'aborder 2019 d'un meilleur pied après une fin d'année 2018 pour le moins compliquée.



'Alors qu'ils faisaient, il y a peu, la fine bouche pour un indicateur mal orienté ou des résultats légèrement baissiers, ils semblent désormais s'accommoder de peu', fait remarquer le gestionnaire d'actifs.



'Comme si la morosité pesante de la fin d'année les avait finalement convaincu de faire table rase de 2018, de repartir de zéro et d'ouvrir une nouvelle page blanche', souligne Fidelity.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.