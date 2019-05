Wall Street : la distorsion de la courbe des taux US inquiète

28/05/2019 | 23:49

Grosse désillusion en seconde partie de séance: Wall Street a perdu confiance: le Dow Jones abandonne 0,93% à 25.348 et semble s'engager sur la pente glissante d'une 6ème semaine consécutive de baisse (en fait, il n'a réellement consolidé qu'au cours des 3 dernières).



L'indice Nasdaq limite la casse à -0,39% (à 7.607) et le S&P 500 a lâché 0,84% à 2.802 (les 2.800 étant préservés in extremis).

Le 'VIX' qui lui est associé a fait un bond de +10,4% à 17,5: la nervosité remonte clairement de 2 crans en quelques heures et elle culminait en fin de séance, ce qui semble mauvais signe.



Les indices, qui avaient pourtant démarré la séance dans le vert au retour d'un week-end prolongé, ont perdu du terrain au fur et à mesure que reculait le taux de référence sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette des Etats-Unis à 10 ans.



Ce dernier est descendu jusqu'à 2,261%, son plus bas niveau depuis septembre 2017 et le '2 ans' recule sous 2,13% (à 2,129%), le '5 ans' à 2,07% (18Pts en dessous de la fourchette actuelle de la FED 2,25/2,50%).



Wall Street avait bien commencé la journée avec des écarts positifs s'étageant de +0,4% (Dow Jones tutoyant 25.700) à +0,6% (Nasdaq à 7.693) mais la forte détente des taux qui améliore mécaniquement la 'prime de risque' des action a fini intriguer... puis indisposer.



Car une chute de -6Pts du rendement des T-Bonds vers 2,268% -au plus bas depuis fin septembre 2017- ce n'est plus une aubaine, cela devient un signal d'alarme, une configuration de marché pré-récesionniste (avec forte inversion de la courbe de taux entre le '3 mois' et le '5 ans').



C'est le contexte de guerre commerciale, et le risque d'escalade, qui inquiètent.

Dans l'immédiat, les 'stats' restent solides: l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board, s'est inscrit en hausse de 4,9 points ce mois-ci, pour s'établir à 134,1 (bien mieux que les 130 anticipés), contre 129,2 en avril.



Le sous-indice de la situation présente bondit de 169 à 175,2, quand celui des attentes s'affiche à 106,6, à comparer à 102,7 le mois précédent.



L'indice S&P/Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 principales métropoles des Etats-Unis s'affiche en hausse de +2,7% par an au mois de mars, contre +2,6% anticipé.



Les prix marquent le pas par rapport aux +3% du mois de février... mais un repli de -0,3%, ce n'est pas cela qui justifie un plongeon de -6Pts de base du T-Bond 2029.





Du coté des valeurs, rude journée pour les 'biotechs/pharmas' avec Allergan -3%, Gilead -4,4%, Biomarin -5,1%, Mylan -5,7%.



Plus surprenant, les valeurs tabac (Philip Morris -3,7%, Altria -4,8%) et alimentation, jugées 'défensives' ont fait la pire performance sectorielle, dans le sillage de Kraft/Heinz avec -6,6% qui plombait Mondelez -2,2%, Hormel Foods -3,5%.

Les 'GAFA' ont plutôt bien résisté avec Facebook +1,8%, Amazon +0,7%... mais Apple a cédé modestement 0,4%, le patron de Huawei s'étant déclaré opposé à des mesures de rétorsion de Pékin contre son principal concurrent et... ' modèle '.

Apple risque gros si Pékin se lance dans le jeu du oeil pour oeil : Goldman Sachs estime que cela pourrait lui coûter 1/3 de ses bénéfices !



