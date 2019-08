Wall Street : la dynamique favorable se confirme

30/08/2019 | 16:39

La Bourse de New York a ouvert la dernière séance du mois d'août sur une note favorable vendredi matin, les investisseurs poursuivant les achats d'actions repris ces derniers jours.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge ainsi 0,5% à 26.498,4 points, tandis que le Nasdaq Composite reprend plus de 0,2% à 7993,1 points.



'L'optimisme sur les questions douanières qui avait soutenu les dernières séances continue de porter la tendance aujourd'hui', explique un opérateur.



Wall Street avait terminé la séance de jeudi en beauté (+1,2%) à la faveur d'un regain de confiance motivé par la perspective d'une reprise des pourparlers commerciaux entre Washington et Pékin.



Il est vrai que les marchés ont l'habitude de terminer les mois calendaires au plus haut et les intervenants ont visiblement à coeur d'effacer les mauvais souvenirs du début du mois d'août.



Autre facteur de soutien, les rendements des obligations d'Etat repartent à la hausse, le taux des Treasuries à 10 ans frôlant désormais 1,52%, ce qui montre que les gérants ne cherchent plus nécessairement à protéger leur portefeuille contre une éventuelle récession.



Les indicateurs économiques publiés dans la matinée confirment cette impression favorable.



Les dépenses des ménages américains ont notamment grimpé de 0,6% en juillet, selon le Département du Commerce, dépassant ce qu'anticipaient les économistes en moyenne (+0,5%), une bonne nouvelle qui compense le repli de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan.



Côté valeurs, Campbell Soup grimpe de 7,7% après avoir fait état de 'solides' au titre de son quatrième trimestre fiscal et affiché sa volonté de croître lors du nouvel exercice.



Dell Technologies s'envole de son côté de plus de 13%, le fabricant de matériel informatique ayant fait mieux que prévu sur le trimestre écoulé, sous l'effet de la vigueur de la demande de PC.



