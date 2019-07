Wall Street : la dynamique favorable se poursuit

11/07/2019 | 15:32

La Bourse de New York devrait ouvrir dans le vert jeudi matin au lendemain de l'inscription de nouveaux records absolus, liés au discours rassurant du président de la Fed, Jerome Powell.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent entre 0,1% et 0,3%, annonçant une poursuite de la dynamique haussière.



Jerome Powell a mis fin mercredi à de longues semaines de suspense en évoquant 'des risques de ralentissement' de l'activité et en assurant que 'la Fed agirait de manière appropriée pour soutenir la croissance'.



Les investisseurs en ont déduit que la Réserve fédérale abaisserait bien de 25 points de base le taux de ses Fed Funds à la fin du mois, une décision grandement espérée par les marchés.



L'annonce, ce matin, d'une inflation un peu plus marquée que prévu en juin ne semble pas avoir altéré la vision des marchés, pas plus que la baisse à 209.000 du nombre de nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 222.000 la précédente.



De fait, la dynamique favorable des marchés boursiers américains se trouve entretenue par l'accès de faiblesse du dollar, qui se tasse encore autour de 1,1260 euro ce matin.



'C'est de bon augure pour la suite, estime un trader, et il faudrait vraiment que le Dow Jones repasse sous la barre des 28.810 points pour invalider le scénario haussier', souligne un trader.



La cote devrait également bénéficier du redressement des cours pétroliers par le truchement des valeurs énergétiques, qui comptent parmi les ténors de Wall Street.



Après sa flambée de plus de 4%, le baril de brut léger américain confirme en effet ses bonnes dispositions ce matin et grappille encore 0,2% à plus de 60,5 dollars.



