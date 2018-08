Wall Street : la dynamique favorable toujours en place

28/08/2018 | 15:20

Wall Street devrait ouvrir en légère hausse mardi matin après l'accord commercial intervenu tard lundi soir avec la Mexique, qui pourrait ouvrir la voie à d'autres signatures du même type.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent de 0,2% à 0,3%, signal avant-coureur d'une ouverture plutôt favorable.



Donald Trump a annoncé hier soir que les Etats-Unis étaient parvenus à un accord commercial avec le Mexique, tout en rejetant le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain qui avait 'mauvaise connotation car le pays a été défavorisé pendant de longues années par l'ALENA' d'après le président américain.



Washington pense maintenant démarrer très prochainement des négociations dans la même veine en vue de la signature d'un accord bilatéral avec le Canada.



'Quand on y pense, il ne manque plus maintenant qu'une solution au bras de fer commercial entre les Etats-Unis et la Chine', commentent les équipes de Danske Bank.



'Mais c'est peut-être l'objectif stratégique de Trump d'isoler la Chine afin de mettre un maximum de pression sur Pékin et l'obliger à certaines concessions en vue d'arriver à un accord', explique la banque danoise.



Une seule statistique viendra rythmer la séance, celle de la confiance des consommateurs du Conference Board, qui est attendue en baisse à 126,5 au mois d'août.



Le principal indicateur de la semaine, l'indice des prix BCE, ne sera pas dévoilé avant jeudi.



Wall Street avait aligné une nouvelle séance de records mardi, le S&P 500 et le Nasdaq Composite avaient établi de nouveaux plus hauts historiques.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.