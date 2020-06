Wall Street : la dynamique haussière mise entre parenthèses

09/06/2020 | 15:22

Wall Street devrait ouvrir en léger recul mardi matin, les investisseurs hésitant à pousser les indices au-delà de leurs records de la veille, même si la tendance haussière ne semble pas remise en cause à ce stade.



Vers 8h15, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais cèdent entre 0,4% et 1%, annonçant une amorce de consolidation dès les premiers échanges.



La mécanique positive des derniers jours semble être mise entre parenthèses alors que le Nasdaq Composite a pulvérisé hier un nouveau record absolu au-delà des 9925 points.



Le S&P 500 (+1,2%) a de son côté bouclé une sixième séance de hausse consécutive hier soir. Symboliquement, l'indice de référence des gérants américains affiche désormais un score positif sur l'année 2020.



Selon les stratèges, c'est l'absence d'une 'deuxième vague' tant redoutée dans l'épidémie de coronavirus qui donne des ailes aux marchés boursiers.



'Le flux d'informations sur la pandémie s'est sensiblement amélioré, les données économiques semblent moins négatives et le passage des actifs sûrs aux actifs liés à la croissance et à l'inflation s'accélère', explique Olivier Marciot, chez Unigestion.



'A notre avis, les diverses rotations observées sur et sous la surface peuvent encore se poursuivre', assure le stratège.



Les investisseurs surveilleront de près les annonces de la Fed, qui ouvre ce matin deux jours de réunion de son Federal Open Market Committee (FOMC), qui sera suivi demain par une conférence de presse du président de l'institution, Jerome Powell.



Prudentes, les équipes de La Française AM disent avoir le sentiment que les attentes du marché autour de l'événement sont peut-être un peu trop élevées.



A en croire la société de gestion d'actifs, les membres du comité stratégique de la Fed pourraient adopter une approche 'wait and see' concernant les politiques monétaires non conventionnelles.



'Nous pensons qu'ils aimeraient attendre jusqu'en septembre et pour plus de clarté macroéconomique avant de s'engager dans de nouveaux soutiens monétaires', déclare François Rimeu, l'un de ses gérants.



