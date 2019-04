Wall Street : la fin de semaine s'annonce positive

12/04/2019 | 16:42

Wall Street s'inscrit en hausse vendredi, soutenue notamment par les bons résultats de JPMorgan Chase, la première des grandes banques américaines à publier ses comptes trimestriels.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones grimpe ainsi de 0,8% à 26.366,1 points et surperforme le Nasdaq qui ne progresse que de 0,3% à 7975,5 points au même moment.



La cote est tirée vers le haut par les résultats supérieurs aux attentes de JPMorgan et, dans une moindre mesure, Wells Fargo.



JPMorgan, qui a dévoilé des revenus et bénéfices record au titre de son premier trimestre, grimpe de 4,1% sur le Dow Jones.



Mieux, son PDG Jamie Dimon a évoqué ce matin un environnement redevenu 'plus constructif' aux Etats-Unis, marqué par un marché du travail qui s'améliore, des salaires en hausse, une inflation modeste et des marchés financiers 'sains'.



Seule déception de ce début de séance, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti en baisse à 96,9 points en estimation préliminaire au mois d'avril, alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 98,1 points.



Ce faux pas est néanmoins éclipsé par d'autres bonnes nouvelles sur le front des valeurs.



L'action Disney grimpe ainsi de plus de 10% et inscrit de nouveaux records après la présentation du nouveau service de vidéo à la demande du géant des médias, qualifié au choix d''impressionnant' ou d''ambitieux' par les analystes.



Chevron cède un peu plus de 5% après avoir annoncé l'acquisition d'Anadarko Petroleum moyennant la somme de 33 milliards de dollars.



