Wall Street : la fin de trimestre s'annonce plutôt terne

30/06/2020 | 15:19

La Bourse de New York est attendue en légère baisse mardi matin pour la dernière séance d'un deuxième trimestre qui devrait, malgré tout, se solder par un net rebond des marchés américains.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais rétrocèdent entre 0,3% et 0,5%, annonçant une ouverture sur une note prudente.



Sur les trois mois écoulés, le Dow Jones affiche à ce stade un gain de l'ordre de 15%, qui lui permet de limiter ses pertes sur l'année autour de 10%.



Quant au Nasdaq, l'indice peut se targuer d'une hausse de plus de 27% sur les trois derniers mois et grimpe désormais de plus de 10% depuis le début de l'année.



A en croire les équipes d'Unigestion, une consolidation paraît 'saine', voire 'justifiée' au vu du parcours boursier des derniers mois.



'Après l'engouement et le rallye des actifs à risque en avril, mai et début juin, il semble que les marchés financiers marquent une pause pour réévaluer si la récente hausse des actifs et des données économiques peut se poursuivre, ou si l'optimisme est devenu trop extrême', juge le spécialiste de la gestion d'investissements alternatifs



'Des poches d'incertitude subsistent, et il convient de traiter avec précaution la subtile interaction des marchés entre les fondamentaux macroéconomiques et les facteurs comportementaux', estime Unigestion.



La séance pourrait toutefois être soutenue, comme la veille, par des opérations d'habillages de bilan de fin de trimestre et de semestre.



Les investisseurs attendent par ailleurs de prendre connaissance de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.



Ce baromètre sera publié en début de séance et les analystes l'attendent en hausse à 92 ce mois-ci contre 86,6 le mois dernier.



La journée doit être également ponctuée par deux interventions 'virtuelles' de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, et de Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor, devant la Commission bancaire du Sénat.



