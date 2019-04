Wall Street : la hausse continue après le PMI chinois

01/04/2019 | 15:22

Wall Street devrait débuter en hausse lundi pour sa première séance du deuxième trimestre, le marché saluant la parution d'indicateurs chinois montrant une amélioration de la santé du secteur manufacturier.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent autour de 0,9%, annonçant une ouverture largement favorable.



L'indice PMI Caixin pour l'industrie manufacturière en Chine a augmenté à 50,8 en mars, contre 49,9 au mois de février, montrant une expansion de l'activité dans le secteur pour la première fois depuis novembre dernier.



Cette statistique est de nature à rassurer les investisseurs sur l'état de l'économie chinoise, qui faisait l'objet de quelques inquiétudes ces dernières semaines.



Les marchés devraient trouver, en outre, un soutien dans les éléments techniques, puisque les grands indices américains évoluent tous à des niveaux très proches de leurs records absolus.



L'indice S&P 500 - qui a signé son meilleur premier trimestre depuis 1998 sur les trois premiers mois de l'année (+13,1%) - ne se situe plus qu'à une dizaine de points de son zénith historique des 2940,9 points.



Dans une telle configuration, il est difficile d'imaginer que les gérants américains ne tenteront pas d'aller établir de nouveaux plus hauts, surtout si un scénario à la 'goldilocks' (croissance économique solide et banques centrales accommodantes) venait à se confirmer.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.