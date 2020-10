Wall Street : la hausse des GAFAM éclipse repli des bancaires

27/10/2020 | 23:47

Wall Street finit sans direction, entre un Dow Jones qui cède -0,8% et un Nasdaq qui prend 0,5%, toujours soutenu par des GAFAM qui semblent plus que jamais invulnérables et comme dopées par la crise sanitaire qui virtualise notre mode de vie.



Le S&P500 a peu varié (-0,3%) et semble avoir fait l'objet de la mise en place d'une 'camisole algorithmique' qui a considérablement bridé la volatilité, laquelle a été littéralement éteinte (0,6% en intraday), contrairement à ce qui a été observé en Europe.



Les indices du vieux continent ont de nouveau perdu pied et compromis leurs supports alors que le vent de la récession se lève brutalement avec l'annonce imminente d'un reconfinement dans de nombreux pays d'Europe.



Et ce qui se passe ici pourrait devancer de 15 jours le scénario qui risque de se dérouler aux Etats Unis post-élections: un couvre-feu généralisé pourrait tomber au meilleur moment pour déjouer les risques d'affrontement entre partisans de Donald Trump et de Joe Biden, si le résultat du scrutin présidentiel était contesté.



En France en particulier, d'après de nombreuses 'fuites organisées', il ne sera pratiquement plus possible de se déplacer pour un autre motif que le travail, les commerces 'non essentiels' devront refermer, ce qui équivaut pour beaucoup à un arrêt de mort si les chiffres de la pandémie ne s'améliorent pas suffisamment d'ici mi-décembre (si le scénario de mi-mars à mi-mai se reproduit, le confinement arrive déjà trop tard les achats de Noël se feront sur Amazon).



Il n'y aura peut être pas de réveillons (ou limité à 6 personnes) durant les fêtes et les vacances de Noël sont déjà mortes avant d'avoir commencé, les réservations sont proches de zéro pour les sports d'hier ou un séjour dans une capitale européenne, les déplacements à travers les Etats Unis pourraient également être restreints (c'est déjà le cas à El Paso qui vient d'être reconfiné).



Compte tenu du contexte sanitaire et pré-électoral, les chiffres du jour ont eu peu d'emprise sur la tendance, qui était par ailleurs 'sous contrôle' : les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont augmenté de 1,9% en septembre par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une progression de seulement +0,5%.



Petite déception sans conséquence avec la, parution de la confiance du consommateur aux Etats-Unis qui s'est un peu tassée en octobre, d'après l'indice du Conference Board qui ressort à 100,9, à comparer à 101,3 le mois précédent (révisé par rapport à 101,8 en estimation initiale pour septembre).

Côté valeurs, les inoxydables 'GAFAM' résistent à tous les vents contraires, à l'image d'Apple +1,4%, Microsoft +1,5%, Facebook +2,2%, Amazon +2,5%... qui semblent en course pour battre de nouveaux record d'ici les élections.



Microsoft qui publiait ses trimestriels après clôture a publié des chiffres satisfaisants et une forte progression de son activité 'intelligent cloud'; la croissance de la division Azure atteint +48%, contre 47% au T2.

Le chiffre d'affaires global progresse de 12% (à 37,2Mds$ contre 35,7 anticipé).

Le consensus sur le bénéfice a été battu beaucoup plus nettement, à 13,89 Mds$, soit 1,82$/action contre 1,54$ anticipé (en hausse de +75% sur 1 an).

Les habituelles favorites du Nasdaq-100 (à +50% et plus cette année) étaient également recherchées : Nvidia +1,8%, Netease +2%, Salesforce +3,4%, Zoom +4,1%,



Les replis les plus marquant affectaient AMD -4,1%, Expedia -4%, Marriott -2,7%, Intel -2,5%.



Le S&P500 a reculé uniquement du fait de la lourde rechute du compartiment banques/assurances (avec le risque de récession, les taux reculent, les défauts de crédit augmentent) avec Principal Financial -6,8%, Lincoln Nal -5,6%, Citizens Fnl -4,7%, Prudential -4,5%, Comerica et Zions Bancorp -4,4%, Metlife -4,1%, Wells Fargo -3,9%, Citigroup -3,2%, Goldman Sachs -2,7%, Bank of America -2,8%, JP-Morgan -2%.



