Wall Street : la hausse persiste, espoirs sur le commerce

05/09/2019 | 15:13

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse jeudi matin, saluant la perspective d'une reprise des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et des indicateurs montrant que l'économie américaine reste solide.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices américains avancent tous autour de 1%, annonçant un début de séance en territoire positif.



D'après des sources officielles, les négociateurs en chef sur le commerce chinois et américains ont convenu de reprendre leurs pourparlers début octobre à Washington.



Elément encourageant, cette prise de rendez-vous serait née d'une conversation téléphonique entre le vice-Premier ministre chinois Liu He et le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin.



La tendance est également soutenue par l'annonce de la création de 195.000 postes dans le secteur privé américain le mois dernier, à en croire le cabinet de services aux entreprises ADP, un nombre bien supérieur à la prévision moyenne des analystes, qui ne s'établissait qu'à 143.000.



Les marchés américains ont appris, en outre, que la productivité avait crû de 2,3% en rythme annualisé aux Etats-Unis deuxième trimestre, après une hausse de 3,5% au premier trimestre.



Les investisseurs espèrent maintenant que la série d'indicateurs attendus en cours de matinée (ISM des services, commandes à l'industrie,...) confirmeront la robustesse de l'économie américaine.



Les investisseurs surveillent de près les indicateurs de conjoncture afin de tenter de se faire une idée du calendrier des prochaines baisses de taux de la Réserve fédérale.



L'optimisme des marchés reste toutefois mesuré, d'une part parce que les négociations sur les questions commerciales s'annoncent toujours aussi difficiles, mais aussi car l'économie mondiale commence à montrer quelques signes de fébrilité.



Les analystes estiment toutefois que le tableau d'ensemble demeure favorable sur les marchés d'actions américains tant que le Dow Jones parvient à se maintenir au-dessus du seuil des 25.975 points.



