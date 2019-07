Wall Street : la hausse se poursuit, de nouveaux résultats

16/07/2019 | 15:13

Les marchés d'actions américains devraient poursuivre leur progression mardi, notamment après les résultats bien accueillis de Goldman Sachs, la remontée des ventes de détail ne semblant en revanche pas susciter d'inquiétudes chez les investisseurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais affichent des gains de l'ordre de 0,1%, annonçant une ouverture légèrement favorable.



Hier, Wall Street avait réussi à poursuivre sur sa lancée des six semaines précédentes en inscrivant toute une série de nouveaux plus hauts historiques.



Ce mardi, plusieurs ténors de la cote ont dévoilé leurs comptes du deuxième trimestre, avec souvent des performances supérieures aux attentes à la clé.



C'est le cas de la banque d'affaires Goldman Sachs, qui a fait état ce matin d'une baisse de son bénéfice net au deuxième trimestre, avec un BPA toutefois largement supérieur au consensus.



Même constat pour JPMorgan Chase, qui a annoncé un bénéfice net en hausse de 16% à 9,65 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre, soit 2,82 dollars par action, un BPA battant de près de 32 cents l'estimation moyenne des analystes.



Enfin, Johnson & Johnson a relevé ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'exercice suite à un deuxième trimestre marqué par la vigueur des ventes de sa division biopharmaceutique.



Sur le plan macroéconomique, les ventes au détail ont augmenté de 0,4% aux Etats-Unis en juin, selon le Département du Commerce, alors que le consensus anticipait un gain de 0,1%.



La solidité de la consommation aux Etats-Unis ne semble toutefois pas de nature à remettre en question les anticipations d'une baisse des taux de la Fed dans un peu plus de deux semaines.



