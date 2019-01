Wall Street : la hausse se poursuit, malgré Netflix et Tesla

18/01/2019 | 16:28

La Bourse de New York maintient le cap de la hausse vendredi, encouragée notamment par l'espoir d'une résolution prochaine du conflit douanier sino-américain.



Près d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,5% à 24.487,8 points, tandis que le Nasdaq s'adjuge non loin de 0,3% à 7103,6 points.



Wall Street aligne ainsi neuf séances de hausse sur une série de 11, ce qui porte à 5% ses gains depuis le 1er janvier.



Les récents indicateurs macroéconomiques américains semblent avoir apaisé les investisseurs.



Après une hausse de 0,4% en novembre, la production industrielle a augmenté de 0,3% en décembre, en ligne avec ce que le consensus visait.



Autre facteur à même d'entretenir l'appétit des investisseurs, le baril de brut léger américain reprend un peu de vigueur ce matin (+1%) pour désormais se rapprocher de la barre des 53 dollars.



Du côté des valeurs, Netflix décroche de 3,5% après des résultats meilleurs que prévu, mais des prévisions de chiffre d'affaires jugées un peu justes.



Tesla cède de son côté près de 10% après avoir annoncé son intention de réduire ses effectifs d'environ 7%, soit plus de 3000 emplois concernés, afin de préserver sa fragile rentabilité.



La fin de séance pourrait toutefois s'avérer volatile en cette journée des 'trois sorcières' où arrivent simultanément à échéance toue une série d'options sur actions et indices et contrats futurs.



