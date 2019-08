Wall Street : la hausse tient toutes ses promesses

29/08/2019 | 16:46

Wall Street a ouvert en hausse jeudi matin, les investisseurs se remettant à croire en la capacité des responsables politiques américains et chinois à conclure un accord commercial.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge près de 1% à 26.283,5 points, tandis que le Nasdaq Composite gagne plus de 1,3% à 7962,8 points.



A en croire la chaîne d'informations financières CNBC, Pékin se montrerait prêt à calmer le jeu avec les Américains en affichant sa bonne volonté concernant les pourparlers sur les questions douanières.



'Nous rejetons fermement une escalade dans la guerre commerciale et sommes disposés à négocier et à collaborer afin de trouver une solution au problème en adoptant une attitude calme', aurait ainsi déclaré Gao Feng, le porte-parole du ministère chinois du Commerce.



Cette mise au point intervient moins d'une semaine après une vive passe d'armes entre Pékin et Washington, qui avait vu les deux camps se lancer dans une surenchère de mesures de protections douanières.



La publication de plusieurs statistiques n'a pas perturbé la marche en avant de Wall Street.



Les marchés américains ont appris, entre autres, que le PIB américain avait progressé de 2% en rythme annuel au deuxième trimestre, contre +2,1% en précédente lecture, un chiffre pleinement en ligne avec l'estimation moyenne des économistes.



Le Département américain du Travail a quant à lui dénombré 215.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 211.000 la semaine précédente.



Concernant les valeurs, la chaîne d'électronique grand public Best Buy cède près de 10% après l'annonce de perspectives d'activité prudentes, dues aux effets de la guerre commerciale sino-américaine et à l'incertitude entourant l'évolution de la conjoncture américaine.



L'enseigne de mode Abercrombie chute de son côté de 15,5% après avoir averti que la croissance de ses ventes ralentirait sur l'exercice en cours.



Microsoft s'illustre, lui, du côté des hausses (+1,8%) à la faveur de commentaires positifs des analystes de Wedbush, qui voient le groupe de Redmond rattraper son retard dans le cloud sur Amazon dans les prochaines années.



