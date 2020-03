Wall Street : la lourdeur l'emporte en dépit de la BCE

19/03/2020 | 14:31

Toujours très volatile, Wall Street était de nouveau attendue en baisse jeudi matin, en dépit des mesures choc dévoilées dans la nuit par la Banque centrale européenne.



Quelques minutes avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices américains perdent autour de 1,5%, annonçant une ouverture négative dans le sillage des séances difficiles des derniers jours.



Réunie en urgence hier soir, la BCE a dévoilé un nouveau programme élargi d'achat d'actifs, qui la verra racheter jusqu'à 750 milliards d'euros d'obligations d'Etat et du secteur privé d'ici la fin de l'année.



A lui seul, le plan représente l'équivalent de quelque 6% du PIB de la zone euro et vient s'ajouter aux mesures annoncées la semaine dernière, ce qui porte le total des mesures de rachat de l'institution à 1.100 milliards d'euros.



'La Banque centrale européenne semble enfin prendre la mesure de la crise et se met dans le sillage de ses consoeurs américaines et chinoises', se félicite ce matin Emmanuel Auboyneau, gérant associé d'Amplegest.



'Christine Lagarde tente de faire oublier sa première réaction au choc sanitaire qui consistait, peu ou prou, à dire que la balle était dans le camp des gouvernements par un soutien budgétaire', poursuit-il.



'Désormais, tout est en place pour soutenir massivement l'économie', estime le gérant.



Le professionnel qualifie ces mesures de 'nécessaires', mais ne les considère pas forcément comme 'suffisantes' tant que le virus ne sera pas en voie de diminution réelle.



La Réserve fédérale américaine a annoncé de son côté une série de mesures visant à préserver les fonds de placement et à garantir la liquidité du dollar avec d'autres banques centrales.



Mais la bataille se situe désormais sur un autre front: celui de l'emploi américain.



Ce matin, le Département du Travail a annoncé avoir dénombré 281.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un chiffre en augmentation de 70.000 par rapport à la semaine précédente.



Une hausse 'clairement attribuable aux effets du virus COVID-19', prévient Washington.



Les investisseurs redoutent de voir les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis se dégrader fortement dans les semaines qui viennent.



Sur les chaînes de télévision financières, certains experts évoquent la possibilité d'une remontée du taux de chômage américain dans la zone des 20%, contre 3,5% actuellement.



Difficile, dans ces conditions, d'espérer voir les marchés d'actions américains trouver des niveaux plancher dans l'immédiat.



