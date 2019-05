Wall Street : la lourdeur l'emporte encore

23/05/2019 | 16:50

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi matin, toujours plombée par la persistance des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones lâche près de 1,5% à 25.400,9 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 1,6% à 7624,6 points.



'Dans la nuit, le ministre chinois du commerce a déclaré que les Etats-Unis devaient corriger leurs 'mauvaises actions' avant d'espérer une reprise des négociations commerciales', explique Wells Fargo.



S'ajoute à cela un message plutôt prudent de la part de la Fed, qui a estimé hier que les risques demeuraient relativement 'équilibrés', excluant toute baisse des taux dans l'immédiat.



Sur le front de l'économie, le Département américain du Travail a fait état ce matin de 211.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un nombre en baisse de 1.000 par rapport à la semaine précédente, alors que les économistes tablaient sur 215.000 inscriptions en moyenne.



Cette bonne nouvelle concernant l'activité aux Etats-Unis est largement ignorée, cependant, et le rendement de l'emprunt américain à 10 ans reflue vers 2,35%, confirmant le récent mouvement en faveur des valeurs dite 'refuge' telles que l'or, qui prend lui 0,7%.



Du côté des valeurs, le distributeur d'électronique grand public Best Buy s'adjuge près de 3% suite à des résultats trimestriels ressortis largement au-dessus des attentes.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.