Wall Street : la lourdeur s'installe à nouveau

14/12/2018 | 15:31

La Bourse de New York devrait poursuivre vendredi le reflux entamé la veille, les chiffres moroses de la consommation venant renforcer le manque d'empressement des investisseurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices US perdent entre 0,7% et 0,9%, annonçant un début de séance prudent.



Après un bon début de séance, les gains des marchés américains avaient en grande partie fondu hier et le S&P 500 avait fini la journée en baisse de presque 0,1% à 2650 points.



'Le rebond du début de la semaine n'a pas tenu, et le S&P a échoué dans sa tentative de reprendre les 2650 points', regrette un trader.



'Il s'agit maintenant de préserver les 2600 points. En-dessous de ce seuil, ce sont les 2590, 2550 et 2530 points qui s'ouvriront à nous', prévient le professionnel.



Pour ne rien arranger, le Département du Commerce a fait état ce matin d'une augmentation modeste des ventes au détail en novembre, un indicateur de mauvais augure pour la croissance américaine.



Après une hausse de 1,1% en octobre, les ventes au détail n'ont augmenté que de 0,2% en séquentiel le mois dernier malgré le bon millésime du week-end consumériste de Thanksgiving cette année.



Autre facteur de lourdeur, les cours du pétrole repartent à la baisse ce matin (-0,6% à 52,2 dollars pour le WTI) après avoir terminé la séance d'hier en hausse, en réaction à des données montrant une baisse des stocks aux Etats-Unis et à la perspective d'une offre mondiale déficitaire début 2019.



