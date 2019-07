Wall Street : la mécanique haussière s'essouffle

08/07/2019 | 16:56

La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi matin, les investisseurs reprenant leur souffle après les records historiques atteints la semaine passée.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,5% à 26.802 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de quelque 0,8% à 8093,5 points.



Les volumes devraient toutefois rester étroits en attendant la parution, mercredi, des 'minutes' de la dernière réunion de la Fed, qui pourraient permettre de glaner de nouvelles indications sur le calendrier de baisse des taux de l'institution.



Vendredi, de bons chiffres de l'emploi aux Etats-Unis (224.000 créations de postes au lieu de 165.000 attendues) avaient contraint les investisseurs à revoir leur copie.



'La statistique a affaibli la probabilité d'une baisse de taux à la fin du mois', estime un analyste.



Si le marché semble encore tabler sur une réduction de 25 points de base des principaux taux directeurs de la Réserve fédérale le 31 juillet, le scénario d'une baisse de 50 points de base semble désormais totalement exclu.



Les investisseurs se demandent surtout si la dynamique favorable imprimée depuis quelques semaines par la tonalité accommodante de la Fed n'est pas en train de toucher à sa fin.



Pour mémoire, les gains moyens du S&P 500 sur le troisième trimestre n'ont pas dépassé 0,3% sur la période allant de 1980 à 2018.



Coté valeurs, AMD (+0,5%) s'illustre et navigue à contre-courant de la cote suite à la présentation, ce week-end, de nouvelles puces graphiques qui pourraient permettre au fabricant de semi-conducteurs californien de rivaliser avec Nvidia.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.