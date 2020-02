Wall Street : la menace devient brusquement concrète

24/02/2020 | 17:09

La Bourse de New York accuse lundi sa plus forte baisse depuis le mois d'août dernier, la rapide propagation du Covid-19 renforçant les craintes de voir l'épidémie peser sur la croissance.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones lâche 3,1% à 28.081,4 points, son plus lourd repli en pourcentage depuis début août 2019, tandis que le Nasdaq Composite décroche de 3,5% à 9240,7 points.



'Les investisseurs se montrent de plus en plus préoccupés par la rapide propagation du coronavirus hors de Chine, avec une poussée particulièrement évidente en Corée du Sud et en Italie', s'inquiètent ce matin les gérants de Wells Fargo Advisors.



Marqué dès l'ouverture, le recul de Wall Street ne s'est pas atténué dans les premiers échanges, comme c'est souvent le cas lorsque les marchés américains démarrent la séance dans le rouge.



Symbole de cette brusque remontée aversion au risque chez les investisseurs, l'indice de volatilité du CBOE, le VIX, plus connu sous le nom d'indice de la peur, flambe de 35% à 23,1 points.



'L'épidémie fait naître une réelle menace sur l'économie mondiale, même si les marchés actions n'en ont pas pris la mesure', souligne Jean-Jacques Friedman, le directeur des investissements chez Natixis Wealth Management.



'Si cette crise sanitaire devait perdurer, elle pourrait alors faire évoluer les points d'attention des marchés vers les fondamentaux de l'économie réelle', ajoute le stratège.



Le mouvement général de baisse touche sans surprise la totalité des grands secteurs de la cote, mais affecte plus spécifiquement l'industrie pétrolière, la technologie et les valeurs liées à la consommation.



Sans surprise, les investisseurs se reportent massivement sur l'or et les obligations d'Etat, actifs sécurisants par excellence.



Les rendements obligataires restent toujours orientés à la baisse, le 10 ans américain perdant plus de dix points de base à 1,3670%.



Comme Wall Street, les principales Bourses européennes s'apprêtent à finir la journée sur de lourdes pertes, la Bourse de Milan dévissant de plus de 6% alors que l'épidémie de coronavirus aurait déjà fait quatre morts et contaminé près de 170 personnes en Italie.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.