Wall Street : la menace s'estompe, la hausse s'affirme

12/02/2020 | 15:23

Wall Street devrait ouvrir en hausse mercredi matin alors que s'estompe la menace d'une vive propagation du coronavirus, qui avait lourdement peser sur les marchés ces dernières semaines.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,4% à 0,5%, annonçant une poursuite du mouvement haussier entamé en début de semaine.



De nombreux analystes, comme ceux du courtier américain Jefferies, estiment que la vague de 'panique' qui avait suivi les premiers développements de la flambée épidémique est désormais passée.



Les spécialistes en veulent pour preuve le récent ralentissement du nombre de cas diagnostiqués, tout au moins au sens des autorités sanitaires chinoises.



'Certains éléments portent à croire que la Chine se remet lentement et retourne au travail', souligne le broker dans une note de recherche diffusée dans la matinée.



'Le plongeon des rendements des obligations d'Etat semble s'être arrêté, ce qui laisse penser qu'une grande partie de l'argent facile à réaliser a d'ores et déjà été encaissée', poursuit Jefferies.



'La bonne nouvelle, c'est que la remontée des places boursières ne s'est pas accompagnée d'un recours significatif au 'financement sur marge' ('margin financing', c'est-à-dire l'utilisation de l'endettement pour financer l'achat de titres, NDLR)', fait valoir le courtier.



Les investisseurs se détournent désormais des valeurs dites 'refuge' pour privilégier les actifs plus risqués, qui avaient été particulièrement délaissés au cours des dernières semaines.



Après une longue série de séances de repli et une chute de 18% en six semaines, le baril de brut léger américain rebondit ainsi de 2,4% à 51,1 dolllars sur le NYMEX.



Parallèlement, l'emprunt d'Etat américain de référence - le T-Bond à 10 ans - corrige et son rendement se tend de plus de deux points au-delà de 1,62%.



