Wall Street : la moitié des pertes initiales effacées

02/10/2020 | 17:11

Wall Street a effacé près de la moitié de ses pertes initiales vendredi matin, portée par les espoirs d'un prochain accord à Washington concernant un nouveau plan de soutien à l'économie.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones limite ainsi son repli à 0,8%, autour de 27.587 points, tandis que le Nasdaq Composite ne cède plus de 1,1% à 11.195,3 points.



Les investisseurs ont réagi favorablement à des déclarations de Nancy Pelosi, la chef de file du camp démocrate au Congrès, qui affirme que la quarantaine à laquelle va devoir se soumettre Donald Trump - contrôlé positif au Covid-19 - 'change la dynamique' entourant les négociations sur l'adoption d'un nouveau plan de relance.



Wall Street interprète ces déclarations comme le signe qu'une enveloppe de 1.500 milliards de dollars pourrait finalement être débloquée, au cours des prochaines heures ou d'ici lundi.



Les marchés américains avaient auparavant ouvert en net repli (-1,5%) après la publication des chiffres mensuels de l'emploi jugés décevants.



Le Département du Travail américain a en effet annoncé ce matin que l'économie américaine n'avait créé que 661.000 nouveaux postes en septembre, en lieu et place des 750.000 attendus.



Le dernier chiffre de la semaine - qui concernait les nouvelles commandes à l'industrie aux Etats-Unis - constitue également une petite déception.



Le Département du Commerce a fait état d'une hausse de 0,7% des nouvelles commandes de biens manufacturés au mois d'août, après un bond révisé de 6,5% au mois de juillet.



Côté valeurs, Walmart perd 1,4% après avoir annoncé la cession de sa filiale britannique Asda à un groupement d'investisseurs pour la somme de 8,7 milliards de dollars.



Tesla lâche 3% après avoir produit 145.036 véhicules au cours du 3ème trimestre, et en avoir livré 139.300 à ses clients - dont environ 7% à travers des contrats de leasing.



