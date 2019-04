Wall Street : la pause devrait se prolonger

09/04/2019 | 15:12

La Bourse de New York devrait ouvrir en léger repli mardi matin, prolongeant sa pause de la veille, dans un marché qui attend de nouveaux éléments d'impulsion avant de reprendre son mouvement haussier.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains cèdent entre 0,2% et 0,3%, préfigurant d'une ouverture dans le rouge.



Wall Street avait signé hier une séance peu active et peu volatile, mais bel et bien marquée par l'inscription d'une huitième hausse consécutive, malgré le modeste recul du Dow Jones, en raison des gains enregistrés à la fois par le S&P 500 et le Nasdaq.



Même après un gain de 15,5% depuis le début de l'année, la dynamique reste profondément favorable sur l'indice de référence des gérants américains.



'Après un premier trimestre 2019 marqué par un fort rebond de l'ensemble des classes d'actifs, les marchés financiers offrent encore de belles opportunités d'investissement', estime ainsi Warin Buntrock, directeur adjoint des gestions de BFT Investment Managers.



'Il est toutefois recommandé aux investisseurs de ne pas courir après le marché et de rechercher des positions de diversification pour se protéger contre un essoufflement des marchés ou les risques géopolitiques', souligne le gérant.



D'un point de vue historique, les marchés d'actions américains ont toujours poursuivi leur trajectoire haussière lorsqu'ils ont pris plus de 10% au premier trimestre.



Aucun indicateur majeur ne figure au programme de la séance aujourd'hui à New York.



