Wall Street : la pause devrait se prolonger

17/07/2019 | 15:21

Après la petite consolidation d'hier, la pause devrait se prolonger mercredi à Wall Street, les marchés campant non loin de leurs plus hauts historiques alors que la saison des résultats ne fait que démarrer.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices américains évoluent tous autour de l'équilibre, laissant présager une ouverture étale ou presque.



Le Dow Jones avait réussi à établir hier un nouveau zénith historique à 27.398 points avant de céder près de 0,1% au coup de cloche final. Le S&P 500 lâchait lui 0,3% et préservait facilement le seuil des 3000 points.



Cette pause des marchés américains ne semble toutefois pas remettre en cause la tendance haussière des six dernières semaines.



Le mouvement de hausse enclenché début juin à Wall Street a permis au S&P 500 de gagner près de 10%, dans des volumes qui comptent toutefois parmi les plus faibles depuis 11 ans pour une période estivale.



'Le S&P semble avoir trouvé un véritable support au niveau des 3000 points, ce qui pourrait rapidement l'emmener en direction des 3020 points', pronostique un analyste.



'Le marché reste soutenu par les perspectives de politique monétaire davantage accommodante, mais se met à présent en position d'attente des résultats des entreprises au second trimestre et surtout, des perspectives', renchérit Vincent Ganne, analyste chez TradingView.



Bank of America, géant de la banque pour les particuliers, a fait état ce matin d'un bénéfice trimestriel en légère hausse et dressé un tableau d'ensemble favorable de l'économie américaine.



Côté statistiques, les mises en chantier de logements ont diminué de 0,9% en juin aux Etats-Unis.



Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, est lui ressorti en baisse de 6,1%, une performance bien plus mauvaise que celle attendue par les économistes.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.