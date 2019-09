Wall Street : la pause devrait se prolonger

23/09/2019 | 15:21

Wall Street devrait ouvrir sur une note indécise lundi matin, prolongeant sa pause de vendredi après s'être rapprochée de ses plus hauts absolus dans la foulée de la baisse des taux de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat futur sur l'indice S&P 500 cède 0,1%, mais celui sur le Nasdaq 100 progresse de 0,1%, annonçant un début de journée contrasté.



La tendance est néanmoins alourdie par la publication d'indicateurs PMI signalant un net ralentissement de l'activité en Europe.



Affaiblie par la contraction dans le secteur manufacturier, l'économie de la zone euro a enregistré une croissance quasi-nulle en septembre, à en croire IHS Markit.



Pour les analystes techniques, il va désormais convenir de surveiller le seuil important des 26.899 points sur le Dow Jones.



'Un retour sous cette zone pourrait conduire à un retracement des 26.714 points, ce qui pourrait mener à un inversement de la tendance haussière', avertit un trader.



Vendredi, les marchés d'actions américains n'avaient pas été en mesure de signer une quatrième semaine d'affilée de progression du fait de nouvelles tensions entre les Etats-Unis et la Chine.



Les opérateurs ont notamment été perturbés par l'annonce de l'annulation de la visite d'une ferme du Montana par la délégation commerciale chinoise.



Peu auparavant, lors d'une conférence de presse commune avec le Premier Ministre australien, Donald Trump estimait que la Chine n'en faisait pas assez en matière d'achats de produits agricoles américains



Aucun indicateur n'est prévu aujourd'hui, mais les investisseurs seront attentifs - dans les jours qui viennent - à la confiance des consommateurs américains, aux derniers chiffres du PIB jeudi ainsi qu'aux commandes de biens durables vendredi.



