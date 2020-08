Wall Street : la phase d'euphorie est retombée

26/08/2020 | 15:18

Wall Street devrait ouvrir autour de l'équilibre mercredi matin, les investisseurs souhaitant visiblement reprendre leur souffle après les records historiques atteints ces derniers jours.



Une demi-heure avant le coup d'envoi des échanges, le contrat futur sur l'indice S&P 500 recule de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq 100 grappille environ 0,1%, annonçant un début de séance relativement incertain.



Le S&P 500 vient de signer sa plus longue série gagnante de l'année en alignant quatre semaines consécutives de hausse, ce qui a conduit l'indice de référence des gérants américains à établir hier de nouveaux plus hauts historiques.



Après ce 'rally' estival, les investisseurs semblent toutefois attendre de nouveaux catalyseurs pour se remettre aux achats, d'autant que les valorisations des actions sont parfois jugées élevées par les analystes.



'Certains de nos indicateurs commencent à se déplacer vers la zone dite 'd'euphorie', ce qui nous fait penser que c'est la nécessité de gérer le risque de pertes qui s'impose désormais', avertit-on chez Jefferies.



'Au cours des dix dernières séance de Bourse, les marchés d'actions américains ont commencé à montrer quelques signes d'épuisement, en dépit des nouveaux plus hauts historiques qui ont pu être inscrits', précise le broker.



'Nous tenons à souligner que ce rally s'établit bien au-dessus de la moyenne des précédents redressements qui avaient vu le S&P 500 se reprendre après l'atteinte de points bas', rappelle Jefferies.



L'annonce, en début de journée, d'un bond de 11,2% des commandes de biens durables aux Etats-Unis en juillet n'a pas suffi à faire repartir la tendance à la hausse.



Les intervenants de marché s'en remettent maintenant à Jerome Powell, qui pourrait restaurer l'optimisme des marchés boursiers demain à l'occasion de l'ouverture du symposium de Jackson Hole.



Le président de la Fed a en effet promis de faire des 'annonces importantes' à l'occasion de la conférence, et notamment de présenter une nouvelle doctrine, plus souple, en ce qui concerne l'inflation.



