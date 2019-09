Wall Street : la progression s'amplifie avec l'ISM

05/09/2019 | 16:49

La Bourse de New York amplifie sa progression jeudi matin, poursuivant le rebond entamé la veille à la faveur d'une salve d'indicateurs économiques meilleurs que prévu.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones grimpe de 1,7% à 26.811,6 points, tandis que le Nasdaq Composite bondit de 1,8% à 8123,5 points.



L'indice ISM des services témoigne en particulier d'une activité solide dans le secteur tertiaire en s'établissant à 56,4 en août, ce qui correspond à une hausse de 2,7 points en données mensuelles.



Cette progression est supérieure à l'évolution prévue par les économistes, lesquels tablaient en moyenne un indice à 54.



Autre bonne nouvelle, le Département du Commerce a fait état d'une hausse de 1,4% des commandes à l'industrie au mois de juillet, alors que les économistes tablaient en moyenne sur une hausse moins marquée de 1%.



Les marchés américains ont appris, en outre, que le secteur privé américain avait créé 195.00 postes le mois dernier, à en croire le cabinet de services aux entreprises ADP, un nombre bien supérieur à la prévision moyenne des analystes, qui ne s'établissait qu'à 143.000.



Au-delà de ces bons indicateurs, la tendance est également soutenue par la perspective d'une reprise, dès le mois prochain à Washington, des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Pour les analystes d'UBS, il s'agit indéniablement d'un signe encourageant, montrant que les deux camps cherchent à éviter une escalade dans le protectionnisme.



'Toutefois, nous n'attendons toujours pas d'accord avec l'élection présidentielle de 2020 et notre scénario de base reste celui d'une période prolongée de tensions commerciales', précise la banque suisse.



Du côté des valeurs, seule l'action GE s'illustre véritablement avec un gain de 2,3% dû à des commentaires encourageants de Morgan Stanley, qui saluent les premiers pas du nouveau directeur général du groupe.



