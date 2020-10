Wall Street : la propagation du virus préoccupe

26/10/2020 | 14:29

La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse lundi matin, les investisseurs s'inquiétant de plus en plus de la récente dégradation sanitaire liée au coronavirus.



Une demi-heure avant l'ouverture, les marchés d'actions américains - qui ne sont pas encore passés à l'heure d'hiver - perdent entre 0,8% et 1%, annonçant un début de semaine dans le rouge.



A une semaine de l'élection présidentielle, c'est surtout l'évolution de la situation sanitaire que les investisseurs surveillent attentivement.



Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), l'épidémie due au coronavirus a touché 83.851 nouvelles personnes et fait 828 morts aux Etats-Unis au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le bilan depuis le début de la pandémie à 224.221 décès.



'Les marchés financiers se préoccupent de plus en plus de la propagation du coronavirus et du durcissement des mesures de restriction', note un trader.



'On voit que la volatilité se tend légèrement sur les marchés d'actions, ce qui suggère un regain de nervosité de la part des investisseurs', ajoute-t-il.



Malgré la recrudescence des cas de Covid-19, l'avance croissante de Joe Biden dans les sondages semble inversement renforcer l'appétit des investisseurs pour le risque, affirme NN Investment Partners.



'Les attentes croissantes d'une victoire nette de Joe Biden le 3 novembre ont réduit les inquiétudes concernant une éventuelle élection contestée', explique Maarten-Jan Bakkum, stratégiste pour NN IP.



Cette perspective apaise par ailleurs les inquiétudes liées à l'enlisement des discussions à Washington sur la mise en oeuvre d'un cinquième plan de relance.



La semaine qui s'ouvre aujourd'hui promet par ailleurs d'être riche en publications de résultats, avec notamment les annonces d'Alphabet, GE, Amazon ou Apple.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.