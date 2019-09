Wall Street : la prudence domine avant la Fed

18/09/2019 | 16:54

Wall Street évolue sans grand changement mercredi matin, l'imminence de la décision de politique monétaire de la Fed gelant toute prise de risques de la part des investisseurs.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones cède ainsi 0,3% à 27.064,3 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,3% à 8165 points.



C'est à 14h00 (heure de New York) que la Fed doit annoncer sa décision sur les taux d'intérêt et présenter ses nouvelles projections économiques.



Si une grande partie des analystes s'accordent à prédire une nouvelle baisse de taux d'un quart de point, la suite des événements apparaît beaucoup plus floue au vu des solides indicateurs économiques publiés ces dernières semaines.



Les annonces de la Fed vont survenir alors que la banque centrale a récemment menée une intervention très remarquée sur le compartiment monétaire, avec plus de 50 milliards de dollars injectés pour la première fois depuis une décennie.



'On peut s'attendre, au-delà d'une baisse des taux, à ce que la Fed mette en place des mesures additionnelles', estime aujourd'hui un trader.



'Une baisse du taux de facilité de dépôt, auquel certaines banques placent à la Fed, pourrait ainsi être abaissée pour les inciter à remettre leurs liquidités excédentaires sur le marché', explique le professionnel.



Du côté des valeurs, Fedex - souvent considéré comme un bon baromètre de l'activité mondiale - décroche de près de 13% après avoir revu à la baisse ses objectifs financiers annuels du fait du ralentissement de la croissance mondiale et des tensions commerciales.



Apple surperforme la tendance (+0,6%) alors que certains analystes disent miser sur de solides chiffres de ventes vendredi à l'occasion du lancement officiel de l'iPhone 11, notamment en raison de la vigueur de la demande en Chine.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.