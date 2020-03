Wall Street : la rechute du pétrole vient aggraver les choses

18/03/2020 | 14:36

Wall Street devrait encaisser de nouvelles pertes mercredi matin sur fond de nouveau plongeon des cours du pétrole, une rechute qui vient accentuer les inquiétudes entourant la crise actuelle et qui incite les investisseurs à rester à l'écart des actifs à risque.



Quelques minutes avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices américains accusent tous des pertes de l'ordre de 4%, annonçant un net repli à l'ouverture.



Après une fragile tentative de stabilisation la semaine dernière, le pétrole subit un énième plongeon ce matin, avec un baril de brut léger américain qui décroche de 8,5% à 24,6 dollars.



Dans ce contexte, le secteur de l'énergie - poids lourd de la cote à New York - est évidemment attendu en forte baisse.



'La chute du prix du baril de pétrole augmente le risque de faillite des producteurs américains de gaz de schiste, qui représentent 13% des indices et pèsent sur le segment', avertissent les équipes d'Oddo BHF.



Le marché américain est pénalisé par la chute du pétrole, mais subit surtout l'aggravation des craintes entourant l'impact de l'épidémie de coronavirus sur l'économie mondiale.



'La situation de chaos sur les marchés risque de bien d'empirer avant que les choses ne s'améliorent', pronostique ainsi Capital Economics.



'La tempête causée par la propagation du COVID-19 au niveau mondial ne semble pas près de s'atténuer, malgré les efforts déployés par les dirigeants pour enrayer leur chute', poursuit le bureau d'études londonien.



Pour le cabinet de recherche économique, les marchés d'actions ne trouveront des niveaux planchers qu'une fois que les données montreront que la pandémie ralentit sous l'effet des mesures de confinement qui ont été mises en place, notamment en Europe.



'C'est ce qu'il s'est passé en Chine, où les actions sont reparties à la hausse après leurs lourdes pertes du mois de janvier, avant que le virus ne se propage rapidement ailleurs', rappelle Capital Economics.



