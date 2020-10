Wall Street : la remontée continue malgré le chômage

08/10/2020 | 15:15

La Bourse de New York devrait continuer de monter jeudi matin en dépit des chiffres moins bons que prévu des inscriptions aux allocations chômage.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais progressent de 0,7% à 0,8%, annonçant un début de séance dans le vert.



Les inscriptions aux allocations chômage n'ont diminué que de 9000 demandes pour s'établir à 840.000 la semaine dernière, selon les chiffres du Département du Travail, par rapport aux 849.000 de la semaine précédente.



Les économistes s'attendaient à un reflux des inscriptions au chômage plus marqué, en direction de la barre des 820.000 dossiers, après une estimation initiale qui était de 837.000.



'Les inscriptions au chômage ne refluent plus que très modérément, ce qui soulève des craintes quant à l'amélioration du marché du travail', s'inquiète un analyste.



'L'emploi continue de progresser, mais reste encore 7% sous son niveau du début d'année', fait-il remarquer.



Wall Street avait réussi mercredi à effacer ses pertes de la veille, avec des gains qui n'avaient cessé de s'amplifier au fil des heures. Au coup de cloche final, le Dow Jones comme le Nasdaq reprenaient autour de 1,9%.



Donald Trump s'est acharné à rattraper en quelques tweets ce qui avait été considéré mardi comme une bourde stratégique, à savoir stopper les négociations du Congrès sur l'adoption d'un nouveau plan de soutien à l'économie américaine.



Le président a notamment promis des aides ciblées au profit des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, comme le transport aérien ou l'hôtellerie et la restauration.



Les marchés américains devraient continuer de profiter ce jeudi de la perspective de la mise en place de nouvelles mesures de soutien budgétaire d'ici à l'élection présidentielle du 3 novembre.



Certains stratèges craignent néanmoins que l'incertitude liée à l'issue de la présidentielle puisse entraver la remontée des marchés d'actions, récemment revenus à des plus hauts de plus d'un mois.



'Avec l'approche de l'échéance et l'augmentation des risques de contestation du résultat de la présidentielle, la volatilité des marchés pourrait progresser ces prochaines semaines', prévient Aurel BGC.



