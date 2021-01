Wall Street : la remontée se confirme, vigueur des techs

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse jeudi matin, poursuivant sur sa lancée des dernières séances malgré les violences politiques qui se sont tenues hier à Washington.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,3% à 0,8%, annonant un début de séance dans le vert.



La bonne tenue des valeurs technologiques semble plus que compenser l'inquiétude liée aux scènes de chaos qui ont émaillé hier la ratification de l'élection de Joe Biden en tant que futur président des Etats-Unis.



Pour l'instant, le marché ne tient pas compte de ces troubles politiques car ils ne remettent pas en question l'arrivée prochaine au pouvoir des démocrates, synonyme de dépenses en faveur de la relance économique.



Sur les trois premières séances de l'année, le Dow Jones a déjà progressé de 1%, l'élection des deux candidats démocrates en Géorgie hier confortant le scénario d'une 'vague bleue' déferlant à Washington.



'Le contrôle du Congrès par les démocrates n'accroît pas seulement la perspective de hausses d'impôts pour les entreprises, expliquent les analystes d'Edward Jones, elle ouvre également la voie à des mesures budgétaires supplémentaires destinées à soutenir l'économie'.



'Nous pensons que la reprise va gagner en intensité au cours de la seconde partie de l'année, ce qui devrait soutenir l'amélioration des profits des entreprises', ajoute la société de conseil financier.



Les autres Bourses européennes sont plus partagées, le DAX allemand avançant de 0,3% tandis que le FTSE à Londres cède près de 0,5%.



Côte stastistiques, le Département du Travail a annoncé que les inscriptions aux allocations chômage avaient légèrement diminué la semaine dernière aux Etats-Unis, pour s'établir à 787.000, contre 790.000 la semaine précédente.



La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 818.750, en baisse de 18 750 d'une semaine à l'autre.



Le déficit de la balance commerciale est quant à lui passé de 63,1 milliards de dollars en octobre à 68,1 milliards en novembre, selon le Département du Commerce, là où le consensus attendait un creusement moins sensible.



