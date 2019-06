Wall Street : la résistance s'organise

04/06/2019 | 16:57

Les valeurs américaines ont ouvert en hausse mardi sur un rebond technique après la dégringolade de lundi consécutive à une vague d'inquiétudes sur les géants technologiques.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones reprend 1% à 25.062,2 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,8% à 7394,3 points, effaçant la moitié de ses pertes de la veille.



Les marchés semblent également garder l'espoir qu'un accord commercial soit finalement trouvé entre les Etats-Unis et la Chine.



'Le ministre chinois du commerce a déclaré que le conflit entre Washington et Pékin ne pouvait être réglé qu'avec un recours constant au dialogue', commentent les équipes de Wells Fargo.



'Le moral des opérateurs est également dopé par la possibilité que le projet de Donald Trump d'imposer des droits de douane aux produits mexicains soit invalidé par les parlementaires américains', ajoute la banque californienne.



Autre bonne surprise, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a assuré que la Fed 'prenait très au sérieux le risque de déflation', manifestant au passage son intention d'agir pour soutenir la croissance.



Cette déclaration intervient alors que le niveau des commandes à l'industrie américaine avait baissé de 0,8% en avril par rapport au mois précédent.



Côté valeurs, les 'GAFA' (Alphabet, Amazon, Facebook et Apple) se reprennent timidement après avoir été plombés hier par des informations évoquant d'éventuelles poursuites de la part des autorités antitrust.



Alphabet reprend ainsi 0,8%, Amazon gagne 0,9%, Apple bondit de 2,5%, mais Facebook perd encore près de 1%.



A noter enfin le repli de Tiffany, qui cède 2,8% après la publication de résultats trimestriels décevants, affectés par des dépenses en berne de la part des touristes.



