Wall Street : la riposte de Pékin rebat les cartes

23/08/2019 | 15:29

Wall Street devrait ouvrir en baisse vendredi matin, rattrapée par une énième escalade dans le bras de fer commercial qui oppose depuis de longs mois les Etats-Unis et la Chine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices S&P 500 et Nasdaq Composite perdent de 0,4% à 0,6%, annonçant un début de journée dans le rouge.



La presse officielle chinoise rapporte que Pékin a décidé d'imposer des droits de douane supplémentaires sur quelque 75 milliards de dollars d'importations américaines



Cette mesure constitue une réponse aux hausses des droits de douane récemment annoncées par les Etats-Unis sur les produits chinois, à en croire la Commission des droits de douane du Conseil des Affaires d'Etat.



'Cela confirme l'idée que les conflits commerciaux et géopolitiques sont devenus le déterminant majeur de l'économie et des marchés mondiaux', réagit un gérant.



Avant la riposte de Pékin, la séance devait être essentiellement dominée par l'intervention - en cours de matinée - de Jerome Powell lors du symposium de banquiers centraux de Jackson Hole, dans le Wyoming.



L'aggravation des tensions entre les Etats-Unis et la Chine pourrait pousser le patron de la Fed à adopter un ton plus conciliant que prévu.



'Une guerre commerciale totale, un retour du protectionnisme et une inversion de tendance après des décennies de mondialisation nuiraient à l'ensemble des économies', rappelle un autre gestionnaire d'actifs.



'Les risques de récession mondiale augmentent', met-il en garde.



Dans ces conditions, les gagnants du jour devraient de nouveau être les classes d'actifs jugées les plus sûr, à commencer par les obligations d'Etat.



Le grand 'vainqueur' de la guerre commerciale reste néanmoins l'or, avec un gain de 16,5% depuis le début de l'année.



