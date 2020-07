Wall Street : la saison des résultats entre dans le dur

20/07/2020 | 15:16

Wall Street devrait ouvrir sans grand changement lundi matin, les investisseurs restant partagés entre l'évolution préoccupante de l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis et le début moins dramatique que prévu de la saison des résultats.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices américains sont stables, voire en légère hausse de 0,4%, annonçant peu de mouvement à l'ouverture des marchés.



Les investisseurs attendent cette semaine une véritable avalanche de résultats trimestriels, qui pourraient bien confirmer la tendance plutôt favorable qui a commencé à se dessiner la semaine passée.



Après les 'hors d'oeuvre' des publications bancaires de la semaine dernière, le rythme des publications va nettement s'accélérer au cours des jours qui viennent à New York et monopoliser l'attention en l'absence d'indicateurs économiques de premier plan.



Sont attendus, entre autres, les comptes trimestriels d'IBM, Coca-Cola, Tesla, Microsoft, Intel ou encore American Express.



Au cours de la semaine écoulée, la proportion des sociétés du S&P 500 ayant battu le consensus en terme de bénéfices s'était établi à 73%, un score supérieur à la moyenne historique.



Les performances s'avèrent encore meilleures en terme de chiffre d'affaires, puisque 78% des sociétés ayant publié entre lundi et vendredi dernier ont fait mieux que prévu.



Les grandes banques d'affaires et 'baromètres' de l'activité JPMorgan Chase, Morgan Stanley et Goldman Sachs ont notamment affiché des bénéfices supérieurs aux attentes, une performance de nature à rassurer Wall Street.



En conséquence, l'indice Dow Jones a gagné 2,3% sur l'ensemble de la semaine dernière, tandis que le S&P parvenait à s'adjuger 1,3%.



L'agenda économique s'annonce très calme cette semaine avec simplement au programme les indicateurs avancés du Conference Board et les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis (jeudi) ainsi que l'indice PMI 'flash'(vendredi).



