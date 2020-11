Wall Street : la semaine s'achève sans grand changement

Wall Street a ouvert en légère baisse vendredi matin, en l'absence de catalyseurs permettant de poursuivre le mouvement haussier des deux dernières semaines qui avait porté le Dow Jones et le S&P 500 vers de nouveaux plus hauts absolus.



Un peu moins d'une heure avant l'ouverture, le Dow Jones recule de plus de 0,5% à 29.320,6 points, tandis que le Nasdaq Composite limite son repli à 0,1%, autour de 11.896 points.



La semaine devrait donc s'achever sans grand changement, et sans nouveaux records, les investisseurs restant prudents face à la recrudescence de l'épidémie de coronavirus et au blocage de nouvelles mesures budgétaires.



'Les Etats-Unis ont enregistré un nouveau record de 187.833 nouveaux cas de contamination au Covid jeudi et le chiffre des hospitalisations atteint des niveaux records depuis dix jours', soulignent les analystes de Wells Fargo Advisors.



Au niveau local, le gouverneur de Californie a décidé de décréter un couvre-feu sur l'ensemble de l'Etat entre 22h00 et 5h00 du matin, tandis que New York procède à la refermeture de ses écoles et que le Texas reste sous tension.



Autre élément perturbant, Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor, a invité la Fed à lever le pied voire à suspendre ses programmes d'intervention monétaires massifs, les mêmes que Donald Trump réclamait à corps et à cris au printemps dernier et qui ont permis au Dow Jones de se hisser en direction des 30.000 points.



Mais Charles Evans, le patron de la Fed de Chicago, a réaffirmé que la banque centrale allait continuer à utiliser tous les outils monétaires à sa disposition et que ses programmes de rachats d'actifs (bons du Trésor, dettes d'entreprises) ont démontré leur efficacité tout au long de la crise.



Du côté des valeurs, Pfizer avance de 1,6% après avoir annoncé qu'il allait déposer, dès ce vendredi, une demande d'autorisation d'utilisation en urgence de son vaccin contre le Covid auprès de la FDA américaine.



Nike avance de 0,9% après avoir fait part d'une augmentation de 12% de son dividende trimestriel.



Aucune publication macroéconomique de premier plan ne figure à l'agenda aujourd'hui.



