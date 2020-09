Wall Street : la série de records se poursuit

02/09/2020 | 15:11

La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note positive mercredi matin et aller chercher de nouveaux records, notamment grâce au soutien d'Apple dont les cours continuent d'exploser à la hausse.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,5% à 1%, annonçant un début de journée dans le vert.



Les marchés d'actions américains sortent d'un mois d'août faste, qui a vu le S&P 500 s'octroyer plus de 7%, sa meilleure performance pour ce mois en près de 34 ans.



L'indice de référence des gérants américains vient par ailleurs d'aligner cinq mois consécutifs de gains, une performance qu'il n'avait plus signé depuis le début 2018.



Puissant soutien à la progression de Wall Street, Apple affiche sur les trois derniers mois une progression de plus de 65% . Ses gains depuis le début de l'année se montent désormais à quelque 83%.



Les investisseurs parient sur le fait que la firme à la pomme bénéficiera d'une forte demande pour ses iPhones de génération, qui seront équipés de la 5G, un phénomène qui devrait lui permettre de renforcer ses activités dans les services comme les analystes le souhaitent.



Pour les stratèges d'UBS, il n'est toujours pas trop tard pour profiter du train de la hausse à Wall Street.



'Nous recommandons de ne pas se tenir à l'écart des marchés, même si les indices évoluent à des plus hauts historiques', soulignent les équipes de la banque privée suisse dans une note parue ce matin.



L'établissement helvétique fait valoir que les marchés restent tirés par les injections de liquidités de la Réserve fédérale, un élément qui s'est avéré - d'un point de vue historique - porteur pour les marchés boursiers.



Certains analystes redoutent néanmoins que la valorisation élevée des marchés américains, notamment du côté de la haute-technologie, les rendent de plus en plus vulnérables.



'Alors qu'il oscillait entre 13 et 23x ces dix dernières années, le ratio cours/bénéfices (PER) du Nasdaq avoisine aujourd'hui 32', rappelle-t-on chez Swiss Life.



