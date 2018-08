Wall Street : la 'tax reform' fait des prodiges, VIX à 11,25

06/08/2018 | 23:57

Wall Street s'est longtemps montré hésitant mais les acheteurs ont pris la main et poussé les principaux indices un peu plus près de leurs records absolus au fil des heures.

Le Dow Jones grappille +0,16% à 25.502, le S&P500 +0,35% à 2.850 et le Nasdaq surperforme une fois encore avec +0,6%, à 7.860 (il clôture à moins de 1% de son zénith historique) grâce à Facebook (+4,5%).



Le point d'orgue de cette journée et le principal 'market mover', ce fut la publication des résultats de Berkshire Hathaway: le groupe de Warren Buffett grimpe de +2,9%, porté par les gains de ses principales composantes du S&P500 qui affichent dans 80% des cas des profits supérieurs aux attentes... un record absolu.



Les entreprises américaines ont parfaitement su exploiter la 'tax reform' pour réduire leur facture fiscale et procéder à des rachats massifs de titres (Goldman Sachs estime désormais à 1.000Mds$ le montant des 'buybacks' susceptibles d'être réalisés cette année... cela représente un 'super QE', à condition que Wall Street maintienne son cap haussier).



La combinaison d'un taux d'imposition tombé à 21% et la raréfaction des titres en circulation débouche sur une hausse de +24% des profits, soit 20% de plus qu'attendu (selon le consensus Factset).



L'absence de nouveaux éléments traduisant une aggravation de la guerre commerciale entre Washington et Pékin a fait retomber le niveau de stress proche de planchers historiques: le VIX se détend de -3,2% à 11,25 et c'est la démonstration d'une confiance à toute épreuve et de la conviction que rien de fâcheux ne saurait survenir cet été.



Même Facebook dont le 'business model' a récemment suscité une vague de scepticisme semble reprendre la main en proposant aux plus grandes banques américaines de partager leurs 'données clients' (selon certaines sources reprises par AFP) afin de mettre à leur disposition de nouveaux services via Messenger.

Le Nasdaq a également surfé sur les hausses de Broadcom (+1,6%), Netflix (+2,3%), T-Mobile US (+7,7%).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.