Wall Street : la tendance baissière se prolonge

02/08/2019 | 15:21

Wall Street devrait ouvrir en baisse vendredi matin, prolongeant sa tendance négative de la veille et subissant encore le contrecoup des dernières déclarations de Donald Trump.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 abandonnent entre 0,1% et 0,4%, annonçant une poursuite du repli d'hier.



Les propos tenus hier par le président américain n'ont pas contribué à rassurer les investisseurs sur l'évolution des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, loin s'en faut.



Donald Trump a annoncé hier soir qu'il avait décidé d'imposer des droits de douane de 10% sur les 300 milliards d'importations chinoises qui y échappaient encore.



'Il semble bien que Trump ait recours à l'escalade des mots pour parvenir à des progrès dans les pourparlers commerciaux, c'est-à-dire forcer les Chinois à céder du terrain', analyse Commerzbank.



'Les Américains ont l'impression que les Chinois jouent la montre en gagnant du temps, peut-être en pariant sur un changement de gouvernement à l'issue des élections de novembre 2020, qui pourraient déboucher sur des résultats plus favorables avec une autre administration', explique la banque allemande.



Les marchés ont aussi appris vendredi que l'économie américaine avait généré 164.000 emplois non agricoles le mois dernier, là où le consensus en espérait 160.000.



Autre indicateur publié vendredi, le déficit commercial des Etats-Unis est ressorti à -55,2 milliards de dollars en juin, selon le Département américain du Commerce, contre -55,3 milliards le mois précédent.



Compte tenu des commentaires acrimonieux de Donald Trump, les indicateurs économiques passent au second plan.



La chute du pétrole, le décrochage des rendements obligataires et la remontée de l'indice de la peur 'VIX' dessinent en effet un scénario boursier bien sombre pour les investisseurs.



'Le retournement d'hier entretient le scénario baissier à court terme, avec les 2930 points en vue pour le S&P 500, voire un retour vers les supports d'après-décembre, à 2920 points', prévient IG.



'En-dessous de ce seuil, ce sont les 2870 points qui pourraient faire office de possible soutien', ajoute le courtier britannique.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.