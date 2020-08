Wall Street : la tendance bascule dans le rouge

25/08/2020 | 17:07

Wall Street a vite cédé ses gains de l'ouverture mardi matin après l'annonce d'une baisse inattendue de l'indice de confiance du Conference Board, qui semble avoir été l'occasion pour les investisseurs de prendre les profits accumulés ces dernières semaines.



Après un peu plus d'une heure d'échanges, l'indice Dow Jones abandonne 0,5% à 28.177,3 points et le S&P 500 cède 0,1% à 3429,6 points, tandis que le Nasdaq conserve un gain modeste de 0,1% à 11.385 points.



Les trois indices ont tous évolué dans le vert à un moment ou l'autre de la matinée, avant d'effacer rapidement leurs gains.



Les investisseurs ont en effet essuyé une grosse déception au moment de la parution de l'indice de confiance des consommateurs américains calculé par le Conference Board.



Cette statistique censée refléter les anticipations du consommateur s'est inscrit en baisse au mois d'août, à 84,8 contre 91,7 en juillet, alors que les économistes l'anticipaient en hausse vers 93.



Les intervenants de marché semblent par ailleurs ignorer la bonne surprise des ventes de logements neufs, qui ont bondi de 13,9% en juillet contre une progression de 1,4% attendue.



Le prix médian des maisons est lui ressorti à 330.000 dollars, soit une solide progression de 6,5% sur 12 mois.



Les valeurs de l'énergie et des services aux collectivités tirent pour l'instant le marché à la baisse, tandis que les secteurs de la santé et des télécommunications sont les rares à pointer dans le vert.



Quoiqu'il advienne d'ici à la fin de la séance, le S&P 500 aura inscrit ce matin un nouveau record absolu vers 3439 points, et ce dès les premières secondes de cotations.



Les opérateurs se disent que le vent pourrait à nouveau tourner et que Jerome Powell pourrait bien les rassurer jeudi à l'occasion du symposium 'virtuel' de Jackson Hole. Le président de la Fed a en effet promis de faire des 'annonces importantes' à l'occasion de la réunion.



