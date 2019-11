Wall Street : la tendance haussière pas remise en cause

04/11/2019 | 15:12

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse lundi une séance qui pourrait être marquée par de nouveaux records, portée - comme vendredi dernier - par l'espoir d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices américains prennent de 0,6% à 0,8%, annonçant une ouverture en territoire positif.



Wall Street avait signé vendredi un feu d'artifices de records absolus, soutenue par l'espoir suscité par le secrétaire américain au commerce Wilbur Ross, selon lequel la Chine pourrait accepter les conditions américaines sur la protection des brevets et de la propriété intellectuelle.



Pour les analystes d'IG, 'toutes les tensions semblent proches d'être réglées' pour les Etats-Unis.



'L'espoir commercial devrait à nouveau soutenir les marchés financiers cette semaine après les différentes déclarations du président américain et de son administration', souligne le courtier américain.



'La Chine et les Etats-Unis seraient parvenus à trouver un accord de principe lors d'un entretien téléphonique, mais ce dernier n'était pas encore finalisé à 100%', affirme IG.



Pour le reste, les marchés pourraient manquer de catalyseurs en raison de l'absence de statistiques économiques de premier plan. Les investisseurs suivront néanmoins avec attention les chiffres des commandes à l'industrie cet après-midi.



Et si la saison des résultats touche à sa fin, plusieurs poids lourds de la cote - dont le géant des médias Disney - ont encore prévu de dévoiler leurs comptes cette semaine.



