Wall Street : la tendance haussière se prolonge

31/10/2018 | 15:04

Wall Street a ouvert en hausse mercredi matin, prolongeant sa tendance favorable de la veille, les investisseurs souhaitant visiblement observer un temps d'arrêt après un mois d'octobre particulièrement éprouvant.



Quelques minutes après l'ouverture, l'indice Dow Jones gagne 0,8% à 25,085.7 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 1,7% à 7284,9 points.



Ce sursaut de fin de mois est toutefois insuffisant pour masquer un bilan mensuel particulièrement désastreux. Depuis le 1er octobre, le Dow Jones a lâché quelque 5,7% et le Nasdaq a décroché de plus de 9%.



'En même temps, quelques éléments ne nous permettent pas d'endosser pleinement l'ambiance optimiste du moment', notent les équipes de

FxPro.



'La demande pour le billet vert constitue bien souvent un indicateur pertinent du niveau de préoccupation des investisseurs. Et sa tendance reste, elle, bien en place', souligne l'intermédiaire.



Sur le marché des changes, le dollar monte encore de 0,1% à 1,1334 face à l'euro, bien loin des 1,15 dollar qu'il tutoyait encore voilà une semaine.



La saison des résultats de sociétés trimestriels, plutôt réussie, pousse néanmoins les investisseurs à se repositionner sur quelques valeurs.



Facebook grimpe ainsi de 6,2% après avoir fait mieux que prévu sur le trimestre écoulé.



C'est également le cas de General Motors, qui s'envole de plus de 7% suite à des performances supérieures aux attentes lors du dernier trimestre et au relèvement de ses objectifs annuels.



