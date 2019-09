Wall Street : la trajectoire haussière devrait reprendre

20/09/2019 | 15:25

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse vendredi matin, un rebond favorisé par des habillages de positions après la séance de repli de la veille qui avait suivi la baisse des taux de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices américains avancent de 0,2% à 0,3%, laissent présager une orientation positive à l'ouverture.



Hier, Wall Street n'avait pas été en mesure d'aligner une 14ème hausse sur 16, le Dow Jones ayant fini par céder 0,2% après avoir culminé à 27.272 points.



'On dirait qu'on est sur le point de reprendre la trajectoire haussière qui caractérisé le mois de septembre', commente un trader ce matin.



'Il faudrait vraiment qu'on repasse sous le seuil des 26.990 points pour invalider la tendance favorable du moment', ajoute-t-il.



Après un milieu d'été un peu chaotique, les indices sont repartis à la hausse depuis la rentrée et le troisième trimestre boursier s'avère désormais positif, même si l'avancée est sans commune mesure avec celle des premiers et deuxième trimestres .



Sur les trois derniers mois, le Dow Jones affiche ainsi une hausse de 1,2%.



Cette dernière séance de la semaine pourrait néanmoins être marquée par une certaine volatilité en cette journée des 'quatre sorcières', qui verra arriver à expiration toute une série de contrats d'options et de futures sur indices et actions expirent.



Aucun indicateur majeur ne figure en revanche à l'agenda du jour.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.